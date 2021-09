Boxsport : Boxer Tuncel muss noch eine Woche länger warten

Ercan Tuncel muss weiter trainieren bis zum Kampf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Weil sein Gegner, Dragos Nikolae, vom Arzt keine Freigabe erhielt, wurde der Kampf von Ercan Tuncel in Wuppertal kurzfristig abgesagt. Dafür steigt er am 18. September im Hamburger Hafen in den Ring.