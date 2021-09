Boxsport : Tuncel kämpft Samstag in Hamburg

Monheim/Hamburg Der Monheimer Boxer Ercan Tuncel steht nach der langen Corona-Zwangspause vor seinem Comeback: In Hamburg fordert er Michael Mora aus Nicaragua heraus.

Ercan Tuncel fährt am heutigen Freitag nach Hamburg, wo er nach der langen Corona-Zwangspause sein Comeback geben will. Unter dem Motto „Raus aus Corona, rein in den Ring“ findet in der Hansestadt am morgigen Samstag ab 19 Uhr eine Box-Veranstaltung zugunsten benachteiligter Kinder statt, und der Monheimer tritt dabei gegen Michael Mora aus Nicaragua an. „Südamerikaner gehen immer nach vorne, suchen immer den Infight, Kopf-an-Kopf. Ich muss sehen, dass ich ihn da abfange. Er ist ein zäher Boxer, aber auf jeden Fall schlagbar. Ich bin guter Dinge“, urteilt Tuncel.