Lokalsport: Elfen bezwingen Vipern mit einem Kraftakt

Leverkusen Bayers Bundesliga-Handballerinnen gewinnen in Bad Wildungen. Der Europacup wird immer realistischer.

Das spannende Duell, in dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte, sah es sieben Minuten vor dem Ende nicht gut aus für die Leverkusenerinnen. 19:21 lagen sie zu diesem Zeitpunkt hinten - aber die Gäste holten sich den Sieg mit einem beeindruckenden Schlussspurt, zu dem Anna Seidel mit zwei verwandelten Siebenmetern entscheidend beitrug. Sie war mit acht Treffern (davon vier Strafwürfe) ein entscheidender Faktor beim Erfolg im Nachholspiel.

Um in der kommenden Spielzeit tatsächlich international im Einsatz zu sein, ist nun aber im abschließenden Spiel ein weiterer Sieg nötig. Und das wird alles andere als einfach. Schließlich müssten die Elfen dazu bei der Meisterfeier des Thüringer HC am Samstag, 26. Mai, den Spielverderber spielen. Dann drückt sicher auch Aimée von Pereira, talentierte A-Juniorin vom Buxtehuder SV, die Daumen. Denn sie wechselt an den Rhein und möchte mit ihrem neuen Team selbstverständlich gerne im Europapokal starten.