Jugendfußball, Freundschaftsspiel SSV Berghausen empfängt Flüchtlingsfußballer aus Kiew

Ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, machten sich im August 2022 38 Spieler der U15 und U16 sowie 13 Trainer und Betreuer mit dem Mannschaftsbus auf eine 30-stündige Fahrt nach Deutschland. Zuvor hatte der chinesische Unternehmer und Turnierorganisator Xia Xie bei verschiedenen Bundesligavereinen um Unterstützung nachgefragt, und diese von der Stiftung des 1. FC Köln erhalten, die unter anderem die Fahrtkosten übernahm. So kamen die Fußballer nach Köln und wurden in der Domstadt als ukrainische Flüchtlinge aufgenommen – so erhalten sie auch die entsprechenden Leistungen. Der Tagesablauf sieht morgens Online-Unterricht vor und nachmittags Training sowie ein Spiel in der Woche. Über Internet haben die Spieler jeden Tag Kontakt nach Hause.