Fußball : Dritter Sieg in Folge: Frauen des HSV klettern auf dritten Tabellenplatz

Langenfeld Die weiteste Fahrt in dieser Saison brachte den Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld drei Punkte ein, denn beim SV BW Fuhlenbrock gewann das Team von Trainer Volker Bochnia insgesamt ungefährdet mit 4:1 (2:0).

Am kommenden Wochenende ist der HSV in der Landesliga nicht im Einsatz, ehe er die Saison mit zwei Auswärts-Aufgaben beendet. Am 19. Mai (17 Uhr) geht es zum Spitzenreiter SSVg. Velbert und am 26. Mai (13 Uhr) zum Siebten SuS Niederbosfeld.