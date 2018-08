Drei Tage vor dem Start: Baumberg sucht neuen Trainer

Fußball : Baumberg sucht wieder neuen Trainer

Wer die Richtung sucht: Baumbergs neuer Trainer Andreas Franke war nur knapp einen Monat an der Sandstraße tätig. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Kurz vor dem Start in die neue Saison in der Fußball-Oberliga stieg Andreas Franke aus beruflichen Gründen aus. Der Sportliche Leiter Redouan Yotla springt vorübergehend ein.

Vier Tage vor dem Start in die neue Saison in der Fußball-Oberliga beginnt bei den Sportfreunden Baumberg (SFB) irgendwie alles von vorne. Nachdem Erfolgscoach Salah El Halimi kurz vor dem Ende der vergangenen Serie seinen Abschied aus persönlichen/privaten Gründen erklärt hatte, begann die Suche nach einer neuen Lösung. Die glaubte Baumberg dann Mitte Juni in Andreas Franke gefunden zu haben – der sich an der Sandstraße aus einer früheren Tätigkeit ganz gut auskennt und deshalb beste Voraussetzungen zu haben schien, mit den besonderen Bedingungen bei den Sportfreunden zurechtzukommen. Den ersten Teil der Vorbereitung ab Anfang Juli übernahm dann Co-Trainer Francisco Carrasco, weil Franke da noch in einem lange geplanten Urlaub war. Dann übernahm der Neue – bis jetzt. Nun ist die Amtszeit des El-Halimi-Nachfolgers aber schon wieder vorbei, denn der 54-Jährige entschied sich dazu, eine sehr kurzfristig entstandene neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Und die war mit der Tätigkeit als Trainer eines Oberliga-Teams nicht mehr zu vereinbaren. „Ich könnte das zeitlich nicht mehr hinbekommen“, bestätigt Franke, „und natürlich hätten mich die Baumberger lieber behalten. Aber wir haben uns zusammengesetzt und der Verein hat letztlich Verständnis für meine Entscheidung gehabt.“

Baumbergs Vorsitzender Jürgen Schick trägt die schwierige Entwicklung äußerlich gelassen. „Das hat uns sicher unvorbereitet getroffen und überrascht. Aber das wäre sonst nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen.“ Franke hätte zu oft fehlen und die Arbeit dem Co-Trainer-Team um Francisco Carrasco überlassen müssen – wäre also seiner Rolle als Chefcoach nicht gerecht geworden. Die aus der Not heraus gefundene Nachfolge-Regelung heißt Redouan Yotla. Der Sportliche Leiter der Baumberger, der zusammen mit Ex-Trainer Salah El Halimi entscheidend an der Kader-Zusammenstellung beteiligt war, übernimmt die Verantwortung fürs Team allerdings nur für eine Übergangsphase. „Das ist zeitlich beschränkt“, bestätigt Schick. Heißt in der Übersetzung: Yotla wird die Mannschaft durch die englische Woche führen, die am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Union Nettetal beginnt. Es folgen am 15. August (19.30 Uhr) die Aufgabe beim VfB Homberg und am 19. August (15 Uhr) die Partie beim TV Jahn Hiesfeld.

Baumberg, der Vierte der vergangenen Saison, bekommt damit spätestens in Homberg (zuletzt Dritter) und in Hiesfeld (Fünfter) eine echte Standortbestimmung – nachdem die aufgrund der schwierigen vergangenen Wochen mit Verletzten und kollidierenden Urlaubsplänen ohnehin kompliziert genug war.