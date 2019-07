Juniorenfußball : Drei Mannschaften scheitern in Quali für Niederrheinliga

Langenfeld/Monheim (mid) Die Niederrheinligen 2019/2020 werden ohne eine Fußball-Jugend-Mannschaft der Vereine aus Langenfeld und Monheim über die Bühne gehen. Weder die A-Junioren des HSV Langenfeld noch die B-Junioren der Sportfreunde Baumberg oder die C-Junioren von TuSpo Richrath schafften die Qualifikation für die höchste Verbandsklasse – was sich am zweiten Spieltag der einzelnen Gruppen bereits angedeutet hatte.

Alle drei Teams treten damit in der kommenden Saison in der Bergischen Leistungsklasse an.

Die Baumberger B-Junioren gewannen am letzten Spieltag zwar mit 5:1 (2:0) gegen den FC Kray, kamen aber nicht mehr an den Tabellenführer TuRa 88 Duisburg heran (3:1 beim 1. FC Kleve). Endstand: 1. Duisburg 7 Punkte/7:3 Tore, 2. Baumberg 6/8:4, 3. FC Kray 4/9:7, 4. Kleve 0/2:12. Entscheidend war vor allem das 0:2 der Sportfreunde am zweiten Spieltag in Duisburg.