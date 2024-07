Olympisches Synchronspringen Dieses Ziel setzt sich Jaden Eikermann in Paris

Nach einem weiteren Trainingslager in Berlin reisten Barthel und er bereits am 17. Juli in das Olympische Dorf. Begleitet werden sie vom erfahrenen Bundestrainer Bohm. Eikermann will nun aus seiner ersten Olympia-Teilnahme 2021 in Tokio die richtigen Lehren ziehen. Mit dem 21. Platz konnte er gut leben. „Zum damaligen Zeitpunkt war ich erst 16 Jahre jung“, betont Eikermann. „Ich hatte vom Bundestrainer nur die Vorgabe, Wettkampfpraxis zu sammeln. Im Vergleich mit den rund zehn Jahre älteren Konkurrenten wirkte ich wie ein kleines Kind. Heute befinde ich mich sowohl im körperlichen als auch im mentalen Bereich auf einem ganz anderen Niveau. Ich hoffe, dass ich auch bei den nächsten Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles und eventuell 2032 in Brisbane dabei sein kann. Erst einmal konzentriere ich mich aber voll und ganz auf Paris.“