Volleyball : Wernitz’ Weckruf an die SGL

Die Volleyballerinnen von Trainer Michael Wernitz müssen nach zwei Niederlagen in der Regionalliga wieder in die Spur finden. Foto: RP/Ralph Matzerath (Archiv)

Langenfeld Trainer Michael Wernitz mahnt die Langenfelder Regionalliga-Volleyballerinnen, dass sie wieder als Team agieren und mehr Willen zeigen müssen. Am heutigen Samstag spielen sie gegen VoR Paderborn und wollen ihren Negativtrend nach zwei Niederlagen in Serie beenden.

Nicht zuletzt mit einer kleinen Portion Glück hätte die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz jedoch die Schieflage vermeiden können. Vor rund 350 Zuschauern in der Hertener Knappenhalle machte die SGL zunächst ein sehr ordentliches Spiel, ehe sie ab dem zweiten Satz mehr und mehr von den gegnerischen Fans beeindruckt wurde. „Die Niederlage tat weh, aber wir konnten sie noch verschmerzen“, sagt Wernitz. „Wir haben nur teilweise zu unkonzentriert agiert und zu wenig Durchschlagskraft gezeigt. Dagegen hat sich Herten einfach in einen Rausch gespielt.“

Doch die SGL betrieb gegen die Leverkusenerinnen keine Wiedergutmachung, sondern erlebte den ersten großen Rückschlag der neuen Serie. Die Langenfelderinnen leisteten sich Schwächen, die nach den vergangenen Jahren bereits als überwunden galten. Weil die Annahme dem TSV-Druck nicht standhalten konnte, fehlten auch dem Spielaufbau und Angriff die nötige Zielstrebigkeit. „Einige Spielerinnen haben schon früh den Kopf in den Sand gesteckt und nicht mehr besonders viel Lust gezeigt. Es ist sehr ärgerlich, dass wir uns so stark von unseren Emotionen beeinträchtigen ließen“, erklärt Wernitz.

In der Sommerpause hatte die Außenangreiferin Svenja Tillmann noch mit einer gemeinsamen Aktion im Klettergarten eine Maßnahme auf den Weg gebracht, um den Teamgeist zu stärken. Anschließend hielten die Langenfelderinnen tatsächlich enger zusammen – was sich unter anderem an der großen Freude der Ersatzspielerinnen über die Erfolge ihrer Kolleginnen ausdrückte. Ein Beispiel: Obwohl Sarah Brust etwa in der Partie beim SC 99 Düsseldorf nur wenig Einsatzzeit erhielt, aber sie bejubelte den 3:2-Erfolg dennoch sehr ausgelassen.