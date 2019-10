Fußball-Analyse : Die Sportfreunde Baumberg liegen im Soll

Monheim Zehn Spieltage sind in der Fußball-Oberliga gespielt, die Sportfreunde Baumberg liegen derzeit auf Rang acht. Da sie an diesem Wochenende aber spielfrei sind, werden sie abrutschen. Trainer Salah el Halimi erklärt, wie er sein Team auf dem Weg zum Saisonziel sieht.

An diesem Wochenende haben die Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Fußball-Oberliga spielfrei – dafür testen sie am Samstag (14 Uhr) bei Regionalligist Rot-Weiss Essen. In der Liga stehen die SFB aktuell auf Rang acht und müssen damit leben, dass am Sonntag einstweilen ETB Essen, Ratingen 04/19, 1. FC Kleve, Turu Düsseldorf und der VfB Hilden an ihnen vorbeiziehen können. Sollten alle fünf Gegner ihre Partien gewinnen, würden die Baumberger auf Rang 13 abrutschen. Das Nachholspiel gegen die SSVg. Velbert steigt erst Ende November.

Zudem haben die SFB in Robin Hömig einen Ausnahmestürmer, der in seiner fünften Saison in Baumberg ist und dabei in 277 Spielen 127 Tore geschossen hat – also ungefähr in jedem zweiten Spiel trifft. In dieser Saison liegt er über seinem Schnitt, hat in sieben Spielen bereits fünf Tore beisammen. „Robin ist das Herz der Mannschaft, nicht nur aufgrund seiner Spielweise“, sagt el Halimi und ergänzt: „Er gibt den Rhythmus vor und der Mannschaft Sicherheit, er ist immer für Überraschungen gut. Dass er drei Spiele verpasst hat, hat uns sehr wehgetan.“ Nun ist Hömig wieder da und kann die SFB mindestens im Soll halten. In der Liga geht es am 20. Oktober beim ETB Schwarz-Weiß Essen weiter.