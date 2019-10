Volleyball : Diana Kiss setzt sich immer wieder durch

Langenfeld Auch mit 43 Jahren ist Diana Kiss eine große Stütze des Regionalligisten SG Langenfeld und weiterhin dessen Spielführerin. Zwar musste die Volleyballerin auch erst einmal mit dem großen Altersgefälle in ihrem qualitativ und quantitativ gut besetzten Team klarkommen, das gelang ihr aber bestens. Am Sonntag kommt Bocholt.

Sie kennt noch kein Ende. Und will von ihrer Leidenschaft nicht loslassen. Auch mit 43 Jahren ist Diana Kiss für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) noch eine große Stütze. Trotz zahlreicher Verletzungen beißt Kiss stets auf die Zähne: „Ich muss schon den Kopf unter dem Arm haben, um beim Volleyball nicht dabei zu sein. Im Normalfall spielt man in meinem Alter nicht mehr auf diesem Niveau, aber ich bin ehrgeizig und diszipliniert“, sagt Kiss.

Der Langenfelder Kader ist mit 16 Spielerinnen so groß wie selten zuvor – und die Altersspanne ist sehr breit. So feierte die neue Zuspielerin Lara Sanders etwa im August erst ihren 18. Geburtstag. „Am Anfang war die Altersstruktur schon ein Thema für mich. Inzwischen habe ich mich aber an die Unterschiede gewöhnt, weil wir damit leben müssen“, sagt Kiss. Neben ihr gehören Jana Nahrstedt (40), Lara Dietrich (33) und Silke Althaus (31) zu den erfahrenen Akteurinnen.