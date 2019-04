Skaterhockey : Devils-Damen liegen auf dem zweiten Platz

Langenfeld Die Skaterhockey-Damen der SG Langenfeld Devils sind als einziges Bundesliga-Team in dieser Saison noch ungeschlagen. Der Vizemeister erzielte bisher vier Siege – 5:0 bei den Hilden Flames, 5:2 bei den Bockumer Bulldogs, 5:4 gegen die Mendener Mambas, 5:4 bei den Duisburg Ducks (nach Penaltyschießen).

In der Tabelle liegt Langenfeld mit elf Punkten trotzdem nur auf Platz zwei, denn der Erste Menden hat ein Spiel mehr ausgetragen (fünf) und bereits zwölf Zähler. Am Sonntag (14 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) treffen die Devils auf die Spreewölfe Berlin, die dann mit Verspätung erst in die Saison starten.