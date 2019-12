Fußball : Berghausen hellt die Stimmung auf

Langenfeld/Monheim Durch das 4:1 klettert der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen auf Rang sechs. Der HSV Langenfeld liefert sich einen Schlagabtausch mit dem TSV Solingen, der SC Reusrath kommt gegen Wersten mit einem blauen Auge davon.

In einem offenen Schlagabtausch trennten sich der TSV Solingen und der HSV Langenfeld leistungsgerecht 3:3 (2:2). Die Langenfelder sind seit sieben Spielen ungeschlagen und überwintern im oberen Drittel. „In der ersten halben Stunde haben wir die beste Auswärtsleistung in dieser Saison gezeigt und danach unerklärlich die Zügel schleifen lassen. In der zweiten Halbzeit hat sich die Truppe wieder ins Spiel zurückgekämpft“, fand Co-Trainer Heiko Schornstein, der aus einer geschlossenen Einheit Marvin Klein und Anas El Morabiti hervorhob. In der 32. Minute ging der HSV nach einer Ecke von Nils Dames durch einen platzierten Kopfball von Severin Krayer in Führung, bevor die Hausherren durch einen Fernschuss (33.) und nach einer Kombination den Spieß umdrehten (43.) – 2:1. Nach einem Freistoß von Jens Weidenmüller aus der eigenen Hälfte überlistete El Morabiti den TSV-Keeper per Heber (55.) – 2:2. Ein Konter bescherte den Solingern die erneute Führung (61.), ehe Krayer von der linken Seite in den Rückraum spielte und Dominik Benecke das Spielgerät in den rechten oberen Torwinkel zum 3:3-Endstand schweißte (79.).