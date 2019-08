Fußball : 5:2 FC Leverkusen, 2:1 Köln Flittard — der SC Reusrath ist in Top-Form

5:2 FC Leverkusen, 2:1 Köln Flittard — der SC Reusrath ist in Top-Form

LANGENFELD Der ambitionierte Bezirksligist SC Reusrath (SCR) befindet sich weiterhin in einer beeindruckenden Form und behielt auch am vierten Testspielwochende nach zwei Siegen gegen gleichklassige Mittelrheinligisten eine blütenreine Weste.

Zunächst besiegten die Reusrather unter der Regie vom wieder anwesenden Übungsleiter Ralf Dietrich, der seitens Co-Trainer Marco Schobhofen während der Urlaubsphase ausgezeichnet vertreten wurde, den Bezirksligisten FC Leverkusen mit 5:2 (3:0). In der 20. Minute erzielte Pascal Hinrichs für die spielbestimmenden Hausherren per Freistoß das 1:0, bevor Leonidas Goudinas nach Vorarbeit von Luca Oliver Piatkowski das 2:0 markierte (22.). Noch vor der Pause war David Wietschorke per Kopf nach einer Ecke von Jonas Hergesell zum 3:0 erfolgreich (43.).