Analyse: Der Aufstieg: Wenn 1000 Puzzleteile passen

Langenfeld Die Handballer der SG Langenfeld kehren ein Jahr nach dem Abstieg in die Regionalliga als Meister auf direktem Weg in die 3. Liga zurück. Unter der Regie des neuen Trainers Jurek Tomasik verkraftete das umgebaute Team auch viele personelle Rückschläge.

Es ist der 6. Mai 2017. Die Handballer der SG Langenfeld (SGL) beenden ihre Premieren-Saison in der 3. Liga mit einem 29:27 über den TSV GWD Minden II, müssen aber wieder absteigen. Ein einziger Treffer fehlt, um wenigstens die Qualifikation der Drittletzten zu erreichen. Ein Jahr später: Es ist der 12. Mai 2018. Langenfeld beschließt die Saison in der Regionalliga mit einem 35:33 über den VfB Homberg. Nun ist höchst offiziell, was tabellarisch seit zwei Wochen feststeht: Die SGL kehrt als Meister in die 3. Liga zurück - was vielen wie ein Märchen vorkommen dürfte. Zu denjenigen, die immer sehr optimistisch waren, gehört Dennis Werkmeister - der frühere Trainer und heutige Sportliche Leiter sagte immer: "Wir wollen unter die ersten drei." Was der Aufstieg sicher nicht ist: Zufall.