Fußball, Freundschaftsspiel Der SCR soll vom 1. FC Köln etwas lernen

Für die Spieler, Trainer und Funktionäre des SC Reusrath (SCR) steht in wenigen Tagen der wahrscheinliche Höhepunkt ihres fußballerischen Schaffens an. Am Mittwoch (Einlass: 16 Uhr/Anpfiff: 18 Uhr/Jahnstadion, Jahnstraße 4) kommt mit den Profis des 1. FC Köln ein Bundesligist und Traditionsklub nach Langenfeld, der den Reusrather Dorfverein zum Duell auffordert. Trotz des schlechten Starts der Bezirksligamannschaft freuen sich Übungsleiter Marco Schobhofen und seine Akteure auf das ungleiche Kräftemessen.