Fußball, Landesliga Trainer Ruess hat beim 1. FCM bis 2025 verlängert

Der 1. FC Monheim (FCM) hatte zum Start in die Rest-Saison der Fußball-Landesliga die wahrscheinlich wichtigste Verlängerung bekanntgegeben: Trainer Dennis Ruess bleibt dem Tabellenführer ein weiteres Jahr erhalten und bindet sich mindestens bis zum 30. Juni 2025 an den Klub. Am Tag nach der Nachricht gab es einen erfolgreichen Wiederbeginn in der Liga.