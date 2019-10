Fußball : Amateurfußballer des Jahres gesucht

Langenfeld/Monheim Das Internetportal „Fussball.de“ des Deutschn Fußball-Bundes kürt die Amateurfußballer des Jahres. Bewerben können sich Spieler bis zur Oberliga und Spielerinnen bis zur Regionalliga. Die Jury ist namhaft besetzt.

Das Internetportal „Fussball.de“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sucht bereits zum sechsten Mal den „Amateurfußballer und die Amateurfußballerin des Jahres“. Die vorgeschlagenen Spieler müssen mindestens 16 Jahre alt sein und dürfen höchstens in der Regionalliga (Frauen) und Oberliga (Männer) spielen. Das Portal sucht Spieler, die „Herausragendes leisten, auch und besonders im Vereinsleben – echte Typen, die den Amateurfußball so faszinierend machen“. Die Berwerbungsphase läuft bis Montag, 28. Oktober, 23.59 Uhr, bis dahin können frei gestaltete Vorschläge – Kurzgeschichten, Fotos, Videos – per Mail an fussball.de@dfb.de geschickt werden.