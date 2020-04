Boxen : Ercan Tuncel kämpft um seine Zukunft

Da gab es noch echte Gegner: Ercan Tuncel bei einem Kampf in Wuppertal. Aktuell kann der Monheimer wie seine Kollegen aufgrund der Coronavirus-Pandemie seinen Sport nicht ausüben. Foto: Andreas Bornewasser

Monheim Der Monheimer Profi Ercan Tuncel hat sein Studium zugunsten der Box-Karriere auf Eis gelegt, nun verhindert die Coronavirus-Pandemie einstweilen Kämpfe. Das ist nicht nur finanziell hart – in der Regel verliert man nach einem inaktiven Jahr seinen Rang.

Ercan Tuncel kämpft um seine Zukunft. Weil die Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben stark einschränkt, wurden Box-Veranstaltungen bis mindestens September abgesagt. Dadurch muss der Monheimer Profi auf seine Kämpfe im Mittelgewicht (bis 72,6 Kilogramm) und die sich daraus ergebenden Einnahmen weiterhin verzichten. „Aus finanzieller Sicht ist die Lage düster. Immerhin unterstützen mich noch ein paar Sponsoren, aber die kommenden Monate stehen noch aus“, erklärt Tuncel, der sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf für den Traum von der großen Box-Bühne auf Eis gelegt hat.

Durch zwei Erfolge in seinen letzten beiden Kämpfen konnte er weiter auf sich aufmerksam machen. Nach nur vier Runden setzte sich Tuncel durch technischen K.O. gegen den Bosnier Edis Dzambas (22) durch. Ein Schlag an die Leber sorgte für den frühzeitigen Sieg. „Das war ein denkwürdiger Tag“, erinnert sich der Monheimer. „Hinterher hat sich durch eine MRT-Untersuchung herausgestellt, dass ich mir während des Aufwärmens bereits einen Knorpelschaden zugezogen hatte. Dennoch bin ich mit Schmerzen in den Ring gestiegen, weil ich sehr viel Adrenalin im Blut hatte.“