Sport in der Pandemie : Fußballtraining für Senioren erst ab April ohne Tests

Sport in der Pandemie

Update Niederrhein Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre dürfen das Mannschaftstraining wieder aufnehmen, ältere Kicker erst ab 22. März und nur mit Tests. Die fallen frühestens Anfang April weg. Sollten die Saisons Anfang Mai starten können, bleibt nur die Oberliga als Problemfall.

(ame/kpn) Training für bis zu 20 Kinder bis einschließlich 14 Jahre unter freiem Himmel ist ab dem heutigen Montag nach der Coronaschutzverordnung des Landes NRW wieder erlaubt. Die älteren Kicker hoffen auf den 22. März und dass die Inzidenz der Neuinfektionen unter 100 bleibt. Voraussetzung für einen Verein, der dann wirklich zum „echten“ Training bitten möchte, wäre jedoch eine Testung aller Beteiligten. Realistisch wird flächendeckendes Training also wohl erst ab dem 5. April, wenn Stufe fünf des neuen Corona-Plans greift. Dann sind die Tests nicht mehr erforderlich, sofern die Inzidenz unter 100 liegt. Auf dieser Basis fußt auch das, was der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) unter der Führung von Obmann Wolfgang Jades und Staffelleiter Clemens Lüning mit den Kreisobleuten und Schiedsrichter-Vertretern in einer Video-Schalte besprochen hat. Einen Spielbetrieb würde das, mit dem angekündigten Trainings-Vorlauf, ab dem Wochenende 1./2. Mai möglich machen, Pokalspiele oder Nachholpartien möglichweise bereits eine Woche zuvor, wenn Vereine das wünschen.