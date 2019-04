Tennis : Damen 40 beginnen mit zwei Heimspielen

Langenfeld Die ersten Damen 40, die auch in diesem Jahr die klassenhöchste Mannschaft des Tennis-Clubs Grün-Weiß Langenfeld sind, starten am Samstag (14 Uhr, Lindberghstraße) gegen den TC Bredeney II in die Niederrheinliga 2019. Eine Woche später tritt Grün-Weiß gegen BS Düsseldorf an (11.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken