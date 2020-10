Handball in der Pandemie : So sieht es in der Handball-Region aus

Rätselt, unter welchen Bedingungen die Regionalliga-Saison wieder aufgenommen werden kann: Dennis Werkmeister, Sportlicher Leiter der Handballer der SG Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Leichlingen Nach den Unterbrechungen der Saisons im Bereich Mittel- und Nordrhein aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat Handball-Regionalligist SG Langenfeld das Training eingestellt. Weitergespielt werden soll in der 3. Liga, wo allerdings der Leichlinger TV aufgrund einiger Corona-Fälle jetzt schon Probleme mit dem Spielplan bekommt. Die Runde der Ministerpräsidenten am Mittwoch könnte neue Einschränkungen bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jim Decker und Moritz Löhr

Die verschärfte Lage der Corona-Pandemie trifft auch die Handballer in der Region hart. Nachdem bereits im vergangenen Frühjahr die Saisons an Mittel- und Niederrhein ein plötzliches Ende finden mussten, stehen die Ligen unterhalb der 3. Liga erneut still. „Wie im März haben sich die Ereignisse wieder überschlagen“, teilte der Handballverband Niederrhein (HVN) in der vergangenen Woche mit und unterbrach den erst Ende August gestarteten Spielbetrieb inklusive der gemeinsam mit dem Handballverband Mittelrhein (HVM) betriebenen Regionalliga Nordrhein erneut – zunächst bis einschließlich 15. November. Eine Liga höher soll dagegen weitergespielt werden: Die Staffeln der 3. Liga sehen keinen Grund für eine Unterbrechung, solange der Spielbetrieb nicht verboten ist, was sich im Laufe des Mittwochs noch ändern kann, wenn die Ministerpräsidenten der Länder tagen. Ein Überblick über die derzeitige Lage der Handball-Region:

So plant die 3. Liga: Andreas Tiemann von der spielleitenden Stelle der 3. Ligen ist sich sicher: „Es geht weiter“ – jedenfalls solange Kontaktsport in der Halle erlaubt ist. Der überwiegende Teil der Spiele in den vier Staffeln (Nord-West, Nord-Ost, Mitte, Süd) habe stattgefunden und man habe schließlich bis Ende Juni 2021 Zeit, um alle Partien auszutragen – notfalls auch ohne Zuschauer. Mit dem flächendeckenden Online-Streaming der Spiele habe man ja für eine Alternative gesorgt. Allerdings: Übersteigt die Zahl der Nachholspiele die Anzahl der Nachholtermine, gebe es mehrere Notfallpläne. „Das machen wir aber immer in Rücksprache mit den Staffeln und Vereinen“, versicherte Tiemann.

So plant der Leichlinger TV: Den Klub aus der Blütenstadt traf es zuletzt vergleichsweise hart: Beinahe die gesamte Mannschaft infizierte sich mit dem Coronavirus. Weil viele Akteure weiterhin nicht spielfähig sind, mussten auch die Partien gegen den TuS Opladen, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II sowie die Bergischen Panther verlegt werden. Aktuell plant der Klub damit, am 6. November mit dem Auswärtsspiel beim Longericher SC wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. In dieser Woche standen vorerst sportfachärztliche Untersuchungen der betroffenen Sportler an.

So wird für die Regionalliga Nordrhein geplant: Die aktuelle Unterbrechung – maßgeblich vorgenommen nach einem Vorstoß des HVM – ist vorerst bis zum 15. November geplant. Der HVN hatte notgedrungen nachgezogen, weil Unklarheit über die gemeinsame Regionalliga Nordrhein herrschte und beispielsweise im HVN-Gebiet Duisburg bereits ein Verbot für Kontaktsport erlassen worden war. „Wir haben knapp 95 Prozent der Spiele durchgeführt. Die Ligen haben bis zu sieben Spieltage bereits hinter sich gebracht“, teilte der HVN mit und zog ein vergleichsweise positives Fazit der bislang absolvierten Spielzeit.