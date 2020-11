Umfrage im Fußball : Was verdienen Amateurfußballer?

Niederrhein Die Gehaltsstrukturen im Amateurfußball sollen in einer bundesweiten Befragung von Correctiv und Eye-Opening-Media erhoben werden. Mehr als 1000 Kicker haben schon teilgenommen.

Das Geld, das in die Amateurligen fließt, könnte zudem die verschiedenen Spieler-Generationen in unterschiedlichem Maß beeinflussen. Lässt sich der Nachwuchs, der in die Seniorenteams strebt, heute stärker finanziell reizen, als das vor zehn oder 15 Jahren der Fall war? Einige Trainer und Sportliche Leiter, die sich schon an der Befragung beteiligt haben, schildern solche Eindrücke.