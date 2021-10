Handball, Regionalliga : So kam es zu „interaktiv Handball“

Robert Markotic kam zur letzten Saison vom Bundesligisten TVB Stuttgart zur SG Ratingen, die nun „interaktiv Handball“ heißt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Erstmals trifft die SG Langenfeld am Samstag auf „interaktiv Handball“ in der Regionalliga – das ist der neue Name der SG Ratingen. So kam es zu der Umbennung und das sind die weiteren Veränderungen im Kader des Konkurrenten.