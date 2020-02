Handball-Analyse : Die SGL hat einen Lauf – Ratingen nicht

Vor allem auf den Halbpositionen konnten sich die Langenfelder wie hier Felix Korbmacher (mitte) gegen die Ratinger mit Sam Schäfer (links) und Etienne Mensger in Halbzeit eins immer wieder durchsetzen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Beim 30:29-Sieg der SG Langenfeld in der Handball-Regionalliga über die SG Ratingen sind die Hausherren nicht üppiger, aber ausgewogener besetzt. Das macht sich vor allem in der Endphase bemerkbar, in der den Gästen die Rückraum-Alternativen fehlen. Das erklärt auch die Bilanz der Teams im Jahr 2020.

Dreimal ist die SG Langenfeld (SGL) in dieser Saison auf die SG Ratingen getroffen: Im Hinspiel der Handball-Regionalliga gab es ein 28:28, im Finale des Verbandspokals einen 29:28-Sieg der SGL und nun im Liga-Rückspiel einen 30:29-Erfolg der Langenfelder. Anhand der reinen Ergebnisse lässt sich die Entwicklung der beiden Mannschaften nicht ablesen. Die Ratinger hatten sich trotz schwankender Leistung zwischenzeitlich auf Rang vier vorgearbeitet, die SGL wiederum, die anfangs nach dem Drittliga-Abstieg massive Probleme hatten, rollten nur recht langsam das Feld von hinten auf.

Seit dem Spiel am Wochenende ist die Entwicklung beider Mannschaften aber eindeutig: Die SGL hat auch ihr fünftes Spiel im Jahr 2020 gewonnen, sowohl das Achtelfinale im DHB-Amateurpokal als auch die vier Partien in der Liga. Und die SG Ratingen? Hat nur eines von fünf Spielen gewonnen, das Heimspiel gegen den TV Aldekerk 32:31. Ansonsten gab es das 32:32 gegen TuSEM Essen II und drei Niederlagen. So zog die SGL am Gegner vorbei auf Platz sechs und kann sogar noch höher hinaus, wenn sie das Nachholspiel am heutigen Dienstagabend gegen Aldekerk gewinnt.

Info Für die SG Langenfeld geht es heute weiter Nachholspiel Durch das Achtelfinale im DHB-Amateurpokal Ende Januar musste die Regionalliga-Partie der SG Langenfeld gegen den TV Aldekerk verlegt werden – auf den heutigen Dienstag, 20.30 Uhr. Bei einem Heimsieg würde die SGL bis auf einen Punkt an den Tabellendritten BTB Aachen heranrücken, bei dem sie am Samstag um 19.30 Uhr antritt.

So durfte Markus Becker nach dem Sieg gegen Ratingen zufrieden feststellen: „Die Stellschrauben, an denen wir in der Winterpause gedreht haben, funktionieren.“ Vor allem das Tempospiel hatte der SGL-Trainer da im Blick, und tatsächlich bereiteten die Langenfelder den Gästen sowohl mit Schneller Mitte als auch Zweiter Welle immer wieder große Probleme. Erst, als die Kräfte in Halbzeit zwei nachließen, kam die SG wieder heran und auch mehrmals zum Ausgleich, zur Führung reichte es aber nicht mehr, weil vor allem Filip Lazarov in der Endphase zwar Verantwortung übernahm, aber dabei drei Fehler einstreute. Denn wie die SGL musste auch der Gegner im Prinzip mit nur vier Rückraumspielern auskommen, am Ende wurde der Kräfteverschleiß auf beiden Seiten deutlich. „Wir haben Glück gehabt, dass die Ratinger auch nicht so dick besetzt waren“, sagte SGL-Spielmacher André Boelken, der 40 Minuten lang überragend gespielt hatte und wie Felix Korbmacher vor allem die Probleme der Ratinger auf den Halbpositionen in der Abwehr aufdeckte.

In der Schlussphase hatten die Hausherren die etwas frischeren Kräfte, vor allem Tim Rahmann zeigte da den Unterschied auf, einen vergleichbar gefährlichen Rückraumspieler hatten die Ratinger in dieser Phase nicht mehr. Rahmann bereitete das 28:27 durch Rechtsaußen Mathis Pötsch vor und erzielte das 29:28 mit starker Einzelleistung. Auf der Gegenseite hatten Lazarov, Alexander Oelze und Sam Schäfer zu viele Körner gelassen, weil die Alternativen Lukas Plaumann, Marcel Müller und Thomas Bahn in Langenfeld gar nicht funktionierten: Alle drei blieben ohne Treffer, Müller kam nur zu einem Kurzeinsatz und bekam da den Ball von Schäfer an den Fuß geworfen. Plaumann war vorne wirkungslos und sah auch in der Abwehr auf der rechten Halbposition einige Male nicht gut aus. Bahn stabilisierte die Deckung zwar in der zweiten Halbzeit und bekam so auch das Kreisläuferspiel der SGL, das anfangs gegen die 6-0-Deckung noch gut funktioniert hatte, in der 5-1-Abwehr in den Griff, offensiv verzeichnete der Blondschopf diesmal allerdings drei Fehlwürfe bei ebenso vielen Versuchen.