Fußball, Bezirksliga : Bezirksligist HSV Langenfeld feiert Schützenfest gegen Wersten

Der HSV Langenfeld war gegen Wersten in Torlaune: hier das 3:0 durch Severin Krayer.

Langenfeld/Monheim Das 10:0 über das Schlusslicht ist ein Top-Resultat, torreich ging es auch beim SSV Berghausen und der SFB-Reserve zu. Nur die FCM-Reserve verliert.

Die Wiedergutmachung ist mehr als gelungen. Nach der bitteren 1:5-Niederlage beim DV Solingen hat sich der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld im Rennen um die Spitzenplätze eindrucksvoll zurückgemeldet. Schließlich belohnte sich die Mannschaft des neuen Trainers Lukas Beruda durch den 10:0 (7:0)-Kantersieg gegen das Schlusslicht SV Wersten 04 für eine hervorragende Leistung. „Der Erfolg ist auch in der Höhe durchaus verdient. Wir haben genau die richtige Reaktion gezeigt“, sagte Beruda.

Die Personallage der Langenfelder hatte sich deutlich entspannt – was vor allem an zwei Stützen lag, die zurückkehrten. Erstens meldete sich der pfeilschnelle Flügelstürmer Severin Krayer nach seinem Urlaub wieder zurück. Zweitens konnte auch der Abwehrchef Martin Czogalla nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder auflaufen. „Nur bei unserem Torjäger Robin Schnadt sind wir kein Risiko eingegangen, obwohl er hätte spielen können“, sagte der Coach. Deshalb saß Schnadt (Knieprobleme) die gesamten 90 Minuten auf der Bank.