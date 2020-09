Fußball, Bezirksliga : SSV trotzt HSV ein Unentschieden ab

Langenfeld/Monheim Das Bezirksliga-Derby zwischen dem SSV Berghausen und der HSV Langenfeld endet 1:1. Derweil verlieren die Sportfreunde Baumberg II mit 2:4 gegen DV Solingen.

In der siebten Minute verwertete der HSV-Torjäger Robin Schnadt einen Eckstoß von Mehmet Sezer per Kopf zur 1:0-Führung. Dabei erzielte Schnadt bereits den achten Treffer im vierten Spiel. „Mein Erfolg ist nur durch diese tolle Mannschaft möglich, ohne deren Vorlagen ich niemals so oft getroffen hätte“, sagte der Torjäger. Der 21-Jährige kam erst vor wenigen Monaten aus der Reserve. Beruda ist zufrieden: „Es ist am wichtigsten, dass sich Robin in unserer Mannschaft wohlfühlt. Das braucht er, um gute Leistungen abzurufen. Auch als guter Fußballer ist Robin auf diese Mannschaft angewiesen, in der jeder dem anderen Erfolge gönnt.“