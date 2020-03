Fußball : SFB-Reserve macht weiteren Schritt aus dem Keller

Monheim Die Reserve der Sportfreunde Baumberg hat nach einer Krisensitzung wieder in die Spur gefunden und in der Bezirksliga den TSV Solingen 3:0 bezwungen. Weil Baumberg zuvor auch gegen den SC Reusrath (2:1) und den TuS Gerresheim (3:2) gewann, kletterte es mit 28 Zählern auf Rang zehn.

Im Gegensatz zum Nachholspiel gegen Gerresheim konnte die SFB-Reserve diesmal nicht auf die große Unterstützung aus dem Oberliga-Kader setzen. So verstärkten lediglich Tim Scharpel und Aleksandar Bojkovski das junge Team. „Die beiden Jungs werden wohl fest bei uns bleiben, wenn in der Ersten keine großen Verletzungen auftreten“, sagte Steinfort. Die Gastgeber wollten immer wieder durch Konter Akzente setzen, scheiterten aber an den SFB-Verteidigern oder an Schlussmann Normen Litschko (8./12.). Dagegen waren die Baumberger sehr effektiv, denn nach dem Pass von Bojkovski erzielte Spielertrainer Engin Kizilarslan gleich das 1:0 (13.).