Nach der Winterpause Der Stachel sitzt noch tief beim SCR

Langenfeld/Monheim · Die Reusrather verloren in der Fußball-Bezirksliga das Hinspiel gegen die SSVg Heiligenhaus trotz klarer Führung – nun soll die Revanche her. Die SFB II starten Freitag, TuSpo und HSV sind wie der SCR am Sonntag dran.

15.02.2024 , 18:00 Uhr

Trainer Marco Schobhofen will Revanche für den SCR. Foto: Leo_Paul/Fupa.net

Von Tobias Brücker