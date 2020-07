Fußball : SSV Berghausen besetzt sein defensives Mittelfeld neu

Langenfeld Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen hat auf den Abgang seines Kapitäns Malik Demba reagiert und neben Nils Dames noch den erfahrenen Yannnick Freer geholt. Momentan umfasst der Kader 24 Spieler, wobei einige Akteure noch verletzt fehlen.

Das Heft des Handelns wurde in die Hand genommen: Weil der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen den schwerwiegenden Abgang seines Kapitäns Malik Demba zum DV Solingen kompensieren muss, hat er sich im defensiven Mittelfeld neu aufgestellt. Neben Nils Dames (HSV Langenfeld) verpflichteten die Berghausener jetzt auch Yannick Freer (28) vom Dabringhauser TV. „Mit seiner Erfahrung soll Yannick eine Führungsrolle übernehmen. Er ist zudem als Gymnasiallehrer nicht auf den Kopf gefallen“, betont SSV-Coach Patrick Michaelis.

Momentan umfasst der Kader insgesamt 24 Spieler, wobei der Trainer nicht auf sein gesamtes Personal zurückgreifen kann. So fällt der neue Innenverteidiger Timo Brettschneider für die kommenden zwei Monate aus, weil er sich in der 70. Minute des Tests gegen den Landesliga-Aufsteiger SC Reusrath einen Nasenbeinbruch zuzog. Während Danny Paulmann mit seinem Kreuz-, Meniskus- und Bänderriss weiter ausfällt, wird Yannik Franken (Mittelfußbruch) langsam wieder an die Mannschaft herangeführt. Der SSV testet gerade noch einige neue Akteure im Training, um den Kader noch auf 26 Mann vergrößern zu können.