Fußball, Bezirksliga : FC Monheim II feiert die ersten Punkte

Monheims Mittelfeldmann Marcel Tilges treibt den Ball energisch an seinen Gegenspielern vorbei. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Bezirksliga-Aufsteiger FC Monheim II gewinnt 3:2 gegen den TSV Eller. Der HSV Langenfeld geht indes in Solingen mit 1:5 unter, die Sportfreunde Baumberg II gewinnen beim SV Western mit 4:2.

Hinter dem Fußball-Bezirksligisten SF Baumberg II (SFB) lag eine harte Zeit. Sowohl gegen den DV Solingen (2:4) als auch im Derby beim Lokalrivalen SSV Berghausen (0:4) musste die Mannschaft von Spielertrainer Sven Steinfort herbe Niederlagen einstecken. Doch jetzt platzte der Knoten beim Abstiegskonkurrenten SV Wersten 04, bei dem Baumberg mit 4:2 (1:0) gewann. „Das war ein wichtiger und hochverdienter Sieg, bei dem die Jungs ein anderes Gesicht als in den letzten Wochen gezeigt haben“, sagte Steinfort.

Zwar konnte er aufgrund einer Verletzung an der Leiste nicht aktiv mitwirken, doch der Defensivspezialist setzte seine Energie beim Coaching ein. Vor dem Anpfiff hielt Steinfort eine emotionale Ansprache, in der er die Bedeutung des Kellerduells hervorhob. Seine Worte fanden Gehör, denn die Baumberger wirkten entschlossen. Die Gäste gingen aggressiv in die Zweikämpfe, die sie häufig für sich entschieden.