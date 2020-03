Fußball : Berghausen und Baumberg II vor Nachholspielen

Langenfeld/Monheim Nach ihren Einsätzen am Sonntag sind die Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen und Sportfreunde Baumberg II unter der Woche mit Nachholspielen gefordert. Beide peilen einen Sieg an.

Eine Wiederholung wird erwünscht: Im Hinspiel ließ der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen der DJK Neuss-Gnadental keine Chance (3:1), weil er das Geschehen nach Belieben beherrschte. Nach dem 4:1-Erfolg beim SV Wersten 04 will die Mannschaft von Trainer Patrick Michaelis am Mittwoch (20 Uhr) das Nachholspiel in Neuss ebenfalls für sich entscheiden. „Wir müssen dieselbe Aggressivität und Konzentration zeigen wie gegen Wersten. Da wir schon genug unnötige Niederlagen eingefahren haben, müssen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden“, betonte Michaelis, der wohl länger auf den verletzten Defensivspezialisten Danny Paulmann verzichten muss.