Tischtennis, Verbandsliga „Das Tischtennis-Spiel hält einen jung“

Aus persönlichen Gründen wechselte Forelle im Jahr 2010 zur TG Neuss, bei der er ebenfalls eine Schlüsselrolle einnahm. Sowohl in der ersten Mannschaft (Oberliga/Regionalliga) als auch in der Reserve (Verbandsliga) wurde Forelle eingesetzt. Nach weiteren zehn Jahren entschied er sich dann für den Wechsel nach Langenfeld: „In der letzten Saison 2019/2020 habe ich viel in der zweiten Mannschaft ausgeholfen, weil ich für die erste Mannschaft zu schwach war. Durch meine beruflichen Verpflichtungen habe ich es zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft, drei bis vier Mal pro Woche in Neuss zu trainieren. Für die Anforderungen in der Oberliga hat es zuletzt nicht mehr gereicht. Außerdem hatten viele gut mit mir befreundete Mitspieler vorher den Verein verlassen.“