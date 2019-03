Motorsport : Bergmeister und das Wunder von Sebring

Champagnerzeit: Jörg Bergmeister (links) und Teamkollege Egidio Perfetti versprühten bei der Siegerehrung nicht nur gute Laune. Der dritte Platz wollte ja auch begossen werden. Foto: Porsche AG

Langenfeld Der Langenfelder hatte nach einem Feuer erst kein Auto mehr. Trotzdem gab es den dritten Platz und wichtige WM-Punkte.

Die Sprache ist blumig, aber irgendwie trifft sie ja zu. Als normal lässt sich auch nicht beschreiben, was Motorsportler Jörg Bergmeister in der vergangenen Woche erlebte. Ein Fan drückte es in seinem Beitrag in den digitalen Medien so aus: „Es ist eine Cinderella-Story.“ Am Ende dürfte das nahezu märchenhafte Ergebnis tatsächlich fast als Wunder von Sebring (Florida) in die Geschichte des Teams „Project 1“ aus Lohne in Niedersachsen eingehen. Begonnen hatte alles mit dem spektakulären Zwischenfall bei Tests, als im Heck des Porsche 911 RSR ein Feuer ausbrach und das Auto schnell in Flammen stand. Bergmeister überstand alles unbeschadet – anders als sein Dienstwagen, der nicht mehr zu gebrauchen war. Es folgte ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Chance auf den Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft zu wahren: Ein anderes Auto sollte her. Der kühne Plan funktionierte, denn der Ersatz aus Deutschland stand innerhalb von weniger als 72 Stunden an der Strecke. Das Team verpasste nur das erste freie Training und konnte den Porsche dann trotz des schmalen Zeitfensters ordentlich vorbereiten. Bereits Platz zwei aus dem Qualifying war eine Überraschung und den dritten Rang im Rennen feierte Project 1 ausgelassen.

Weil der Langenfelder Bergmeister nicht so schnell vor Euphorie ausrastet, bei der Ausübung seines Berufs aber noch weniger in Hektik verfällt, sah er die Dinge nach einer extrem anstrengenden Dienstreise mit der ihm eigenen Gelassenheit. Schon das Feuer in seinem Rücken steckte er unbeeindruckt weg, zumal er den Porsche zügig verlassen konnte. Bei der Vorbereitung des zweiten Autos packte Bergmeister mit an, wo es sinnvoll war – was er für normal hielt. Das Qualifying stimmte ihn anschließend „recht optimistisch“ und im Rennen ließ er sich wieder nicht aus der Ruhe bringen – nicht durch durch den einsetzenden Regen in der Schlussphase und nicht durch sonstige Unwägbarkeiten.

Info Mit 25 Punkten mehr in die letzten Rennen Dem Team Project 1 brachte Platz drei in Sebring 19 Punkte – 13 weniger als Rang eins (32) und vier weniger als Platz zwei (23). Besonders günstig für den Spitzenreiter der Langstrecken-Weltmeisterschaft: Weil der bislang erste Verfolger (Aston Martin) hinter dem Project-Porsche ankam (Achter), ist der Vorsprung sogar gewachsen. Jörg Bergmeister (Langenfeld), Patrick Lindsey (USA) und Egidio Perfetti (Norwegen) liegen jetzt mit 103 Zählern um 25 Punkte vor dem Ferrari mit Giancarlo Fisichella, Franceso Castellacci (beide Italien) und Thomas Flohr (Tschechien). In dieser Saison folgen noch das Rennen in Spa-Francorchamps (Belgien) am 4. Mai und die 24 Stunden von Le Mans (Frankreich) am 15./16. Juni.

In der dritten Stunde etwa schob ihn der Ferrari-Kollege Giancarlo Fisichella (Italien) von der Strecke und Bergmeister rutschte in einen Reifenstapel. „Da haben wir mal richtig Glück gehabt“, stellte der 43-Jährige fest. Klar: Der Einschlag verschob den Heckflügel und änderte die Balance im Porsche. Auf der anderen Seite hätte ein etwas heftigerer Kontakt jede Hoffnung auf ein gutes Ergebnis zerstört. Fisichella verlor übrigens ebenfalls Zeit, denn er wurde für seine Aktion mit einer Stop-and-Go-Strafe belegt.

Wie auf Schienen: Die drei Fahrer des Autos mit der Startnummer 56 zeigten starke Leistungen und überstanden auch kritische Situationen. Foto: Porsche AG

Bergmeister lobte die Arbeit der gesamten Mannschaft rund um Project 1 in den höchsten Tönen: „Es ist beeindruckend, wie sich alle eingesetzt haben. Vor einer Woche war nie damit zu rechnen, dass wir hier Dritter werden. Wir wollten Schadensbegrenzung betreiben und das haben wir sehr erfolgreich getan.“ Den Mit-Fahrern Egidio Perfetti (Norwegen), der von Startplatz zwei aus bald die Führung eroberte, und Patrick Lindsey (USA) bescheinigte er ebenfalls starke Leistungen. „Ich bin eigentlich sehr wenig gefahren“, fand Bergmeister, der als Porsche-Werksfahrer die durchaus haarige Schlussphase sicher über die Bühne brachte.