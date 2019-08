Langenfeld : Berghausen startet gut – und holt doch nur einen Punkt

Langenfeld Es liegt eine außergewöhnlich gute Sommer-Vorbereitung hinter dem Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen, in der das Team von Trainer Patrick Michaelis alle Tests für sich entscheiden konnte. Darunter fiel auch das bemerkenswerte 2:1 gegen den Oberligisten TuRU Düsseldorf.

Im zweiten Abschnitt war das Duell deutlich hektischer – und die Berghausener verloren jetzt zunehmend den Faden. Wazakowski konnte jedoch zwei Mal in höchster Not klären (48./62.). Michaelis sah das so: „Das Spiel wurde zerfahren, weil die Hildener praktisch bei jedem Spielaufbau taktisch gefoult haben. Leider hat der Schiedsrichter das Spiel nicht in den Griff bekommen.“ Trotzdem bot sich Kruse in der Schlussphase die große Chance zum Sieg, aber Hildens Schlussmann war zur Stelle (81.).