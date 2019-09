Fußball : Berghausen schickt SFB-Zweite mit Derby-Erfolg in den Abstiegskampf

Berghausen schickt SFB-Zweite mit Derby-Erfolg in den Abstiegskampf

Auf und davon: Soufiane Azil (vorne) erzielte das Tor zum 3:0 beim überzeugenden Derby-Auftritt seiner Berghausener in Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Die Worte haben wohl Gehör gefunden. Zuletzt musste der Bezirksligist SSV Berghausen eine schwierige Phase durchleben und er holte unter anderem aufgrund großer Personalsorgen nur zwei Punkte aus drei Spielen.

Während Berghausen mit zwölf Punkten auf Rang sieben kletterte, sind die Sportfreunde nun auf dem 16. Platz zu finden (sieben Zähler), der am Ende den Abstieg bedeutet. „Wir haben sehr schlecht gespielt“, stellte SFB-Spielertrainer Sven Steinfort ehrlich fest, „die Berghausener haben nicht viel getan, aber es hat gereicht. Unsere Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung.“