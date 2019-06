Fußball : Berghausen gibt sich selbst Note befriedigend

War in Ordnung: Größere Euphorie löste das Abschneiden in der vergangenen Saison aber nicht aus bei SSV-Trainer Patrick Michaelis. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Es war ein Umbruch auf einer Schlüsselposition. Nachdem Siegfried Lehnert neun Jahre lang den Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen trainiert hatte, hörte er im vergangenen Sommer auf – und Patrick Michaelis übernahm (zuvor beim Landesligisten Rather SV).

Der neue Coach und sein Assistent Sven Otto schlossen sich dann sehr schnell mit ihren Spielern zu einer Einheit zusammen. „Die Mannschaft hat Lust auf das Trainerteam und die Chemie stimmt. Darüber hinaus ist die Disziplin so ausgeprägt, wie Sven und ich es für diese Rahmenbedingungen voraussetzen“, erklärt Michaelis.

In der vergangenen Spielzeit 2018/2019 wollte sich der SSV im oberen Tabellendrittel festsetzen und mindestens den fünften Platz einnehmen. Dass nun mit 55 Punkten lediglich Rang sechs herausgesprungen ist, macht den Coach nicht glücklich: „Es war eine befriedigende Saison, aber wir müssen es in Zukunft besser hinkriegen. Trotzdem gehen hier viele gerne zu den Trainings und Spielen. Das ist mehr wert als ein dritter Platz – obwohl wir weiter sehr ambitioniert sind.“

Nach dem Saisonstart gehörte der SSV vorübergehend zum Kandidaten-Kreis für den Aufstieg in die Landesliga. Schließlich hatte er durch den 2:1-Erfolg beim TV Dabringhausen die Tabellenspitze erklommen. Berghausen brachte zwar keine spielerischen Kunststücke auf den Platz, agierte jedoch meistens sehr effektiv. Doch so ging es nicht weiter, denn anschließend verließ den SSV das Glück und die Gegner stellten sich deutlich besser auf Berghausen ein. Ab November holte Michaelis’ Team nur drei Unentschieden aus sieben Spielen – und wurde in der Tabelle nach unten durchgereicht.