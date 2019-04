Fußball : Berghausen erzielt sechs Treffer für drei Punkte

Langenfeld Nach einer sehr starken Offensivleistung setzte sich der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten TV Dabringhausen deutlich durch – 6:1 (2:0). Die Mannschaft von Coach Patrick Michaelis belegt durch den Dreier mit jetzt 45 Punkten weiter den fünften Rang, hat aber zum Vierten SC Ayyildiz Remscheid (51) einen relativ großen Rückstand.

„Bei diesem Ergebnis kann man als Trainer nicht viel meckern, obwohl mir einige Dinge nicht so gut gefallen haben. Das Resultat geht auch in der Höhe in Ordnung“, urteilte Michaelis.