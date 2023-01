Fußball, Oberliga „Ich möchte den nächsten Schritt gehen“

Plötzlich drohte sogar das vorzeitige Karriereende. Als sich Ben Harneid zu Beginn der so wichtigen Spielzeit 2018/2019 eine hartnäckige Schambeinentzündung zugezogen hatte, wollte er sich beinahe von der U19-Auswahl des Fußball-Mittelrheinligisten Viktoria Köln abmelden. „Ausgerechnet in der letzten Saison als A-Jugendlicher habe ich ein Seuchenjahr erlebt, weil ich fast gar nicht spielen konnte. Eigentlich wollte ich mich unbedingt für hohe Aufgaben im Seniorenbereich empfehlen. Der Ärger war riesig“, sagt Harneid, der heute für den Oberligisten Sportfreunde Baumberg am Ball ist.