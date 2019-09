Fußball : Beim Pokal-Aus: Monheim ärgert Oberhausen

Monheim Der couragiert auftretende Oberligist ist bei der 1:3-Niederlage keine zwei Tore schlechter als der Regionalligist.

In der zweiten Runde des Niederrheinpokals bot der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) eine bemerkenswerte Leistung, schied aber mit einer 1:3 (0:3)-Niederlage gegen den Regionalligisten RW Oberhausen aus. Am Ende war die Effektivität der Gäste entscheidend – vor allem auf dem Weg zur klaren Halbzeitführung, die nicht zum tatsächlichen Spielverlauf passte. FCM-Trainer Dennis Ruess konnte später trotz der Niederlage sehr viel mit dem Auftritt seines Teams anfangen: „Der Favorit hat in Durchgang eins aus vier Optionen drei Treffer erzielt. Wir hingegen waren von Beginn an aggressiver, haben viel Aufwand betrieben und keinen Ertrag erzielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“