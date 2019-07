Fußball : Baumbergs Pechvogel kämpft sich zurück

So kennen ihn an der Sandstraße nur wenige: Dominik Oehlers (rechts) bestreitet im Trikot der Sportfreunde Baumberg einen Zweikampf. Der 24-Jährige arbeitet aber hart für sein Comeback und will das Versäumte nachholen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Dominik Oehlers hatte einen Muskel-Bündelriss gerade überwunden. Dann kam es noch schlimmer: Riss der Achillessehne.

Salah El Halimi hätte ihn lieber gestern als heute oder sogar erst morgen zurück in der Mannschaft. Der Trainer des Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) ist voll überzeugt: „Ich würde drei Freudensprünge machen, wenn er wieder da wäre. Er hat ein überragendes Potenzial.“ Deshalb war der SFB-Coach ja auch so darauf aus, dass Dominik Oehlers an die Sandstraße wechselt. Vor gut einem Jahr kam der Stürmer im Sommer 2018 tatsächlich vom damaligen Oberliga-Konkurrenten VfR Krefeld-Fischeln nach Baumberg. In diesen gut zwölf Monaten sind sich die beiden aber dann noch nicht so sehr oft über den Weg gelaufen. Salah El Halimi entschloss sich damals, aus privaten/familiären Gründen eine Pause einzulegen. Erst vor ein paar Wochen kehrte er auf den Trainerposten zurück – und natürlich auf jenen in Baumberg. Dominik Oehlers verschwand ebenfalls für länger, doch sein Aus war alles andere als freiwillig. Für den Stürmer begann eine lange Leidenszeit. Der Muskel-Bündelriss aus dem Oktober 2018? Heftig genug. Aber es kam noch bitterer: Im Frühjahr 2019 erlitt der Krefelder einen Riss der Achillessehne.

Dominik Oehlers durfte nach der Muskel-Verletzung zunächst nur Radfahren und ins Aufbau-Training gehen. Rund drei Monate dauerte jene Phase, bis er im Januar dieses Jahres in der Winter-Vorbereitung in Tests zu ersten Einsätzen kam – und glaubte, das Schlimmste hinter sich und eine gute Rückrunde vor sich zu haben. Das mit der starken Rückrunde stimmt zwar, weil die Baumberger einen Höhenflug erlebten und sich am Ende die Vizemeisterschaft sicherten. Bitter für Oehlers: Er durfte erneut nichts beitragen. Am 24. März passierte es in einer Aushilfe für die gegen den Abstieg kämpfende zweite Mannschaft. „Sven Steinfort hat mich gefragt und ich gabe ihm gesagt: Kein Ding, mache ich“, erzählt Oehlers, der in der Partie beim SC Radevormwald kurz vor der Pause plötzlich einen Tritt von hinten spürte und praktisch zeitgleich einen Knall hörte. Die fast erwartete Diagnose im Krankenhaus: Achillessehne ist gerissen.

Info Keine fünf Spiele in der kompletten Saison Dominik Oehlers ist 24 Jahre alt und gebürtiger Krefelder. Über die A-Junioren des KFC Uerdingen kam er zunächst ins Oberliga- und dann ins Regionalliga-Team des heutigen Drittligisten. Nach dem Wechsel zum FC Schalke 04 II (ebenfalls Regionalliga) spielte er zwei Jahre für den inzwischen abgestiegenen Oberligisten VfR Krefeld-Fischeln. Für die Sportfreunde Baumberg brachte es Oehlers aufgrund seines Verletzungspechs in der Saison 2017/2018 gerade mal auf 437 Einsatzminuten – was insgesamt weniger als fünf Spiele bedeutet.

Der als besonders schnell geltende Fußballer musste sich erneut in Geduld fassen, zuerst einen Gips tragen und sich danach langsam vorantasten. „In den ersten zwei Monaten habe ich sogar daran gedacht, mit dem Fußball aufzuhören“, berichtet der Angreifer, den früher bereits zweimal Leistenbeschwerden (beide Seiten) für länger auf Eis legten. Weil er den Fußball jedoch liebt und mit 24 gerade auf dem Weg ins beste Sportler-Alter ist, setzte er den Kampf und die intensive Reha fort. Inzwischen gibt es Licht am Ende des Tunnels: „Es wird von Tag zu Tag besser.“ Entspanntes Laufen geht wieder. Und natürlich hat Oehlers auch mal vorsichtig gegen einen Ball getreten. Wann Training mit der Mannschaft möglich sein wird oder gar der nächste Meisterschafts-Einsatz, steht allerdings zurzeit in den Sternen.