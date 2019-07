Tennis : Baumbergs Herren 60 überraschen

Monheim Das 5:4 am letzten Spieltag brachte noch den zweiten Platz in der 1. Verbandsliga.

Ein voller Erfolg war die Medenspiel-Saison 2019 für die Tennis-Herren 60 des Baumberger TC (BTC). Weil der BTC zum Abschluss noch einen überraschenden 5:4-Erfolg beim TC Rheinstadion Düsseldorf erzielte, beendete er die Serie in der 1. Verbandsliga auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem ungeschlagenen Meister Eintracht Duisburg (7:0 Punkte). Vizemeister Baumberg (5:2) verlor in der frühen Phase der Meisterschaft nur am ersten Spieltag gegen den TK 78 Oberhausen (4:5) und am dritten in Duisburg (2:7). In Düsseldorf hieß es nach den Einzeln 4:2 für den BTC, ehe Hans Kunzelmann/Rainer Asmussen im dritten Doppel den zum Gesamtsieg fehlenden Punkt holten (6:3, 6:4).