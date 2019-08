Fußball : Baumbergs Abend: Aus dem Stau zum späten 3:1-Sieg in Wuppertal

Monheim Es war ein Abend voller Hindernisse. Und für den Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) ging es ziemlich stockend los. Trainer Salah El Halimi steckte wie der größte Teil der Spieler auf der Weg zur Partie beim Aufsteiger Cronenberger SC zunächst im Stau.

Entsprechend präsentierte sich der Favorit anschließend – gehemmt, zerfahren, ohne rechte Einstellung zu Spiel und Gegner. Auf Touren kamen die Baumberger dann nach ein paar klärenden Worten in der Pause und am Ende überwiesen sie ein 3:1 (0:1) aufs Konto. Nach dem 4:0 vom ersten Spieltag gegen Ratingen 04/19 war es der zweite Saisonsieg und der Boden für ein spannendes Nachbarschaftsduell am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den VfB Hilden ist bereitet.

Über den Rückstand zur Pause durften sich die Baumberger kaum beklagen. „Unsere erste Hälfte war nicht gut und die Führung für Cronenberg nicht unverdient“, meinte El Halimi. Die Entstehung des ersten Treffers konnte er trotzdem nicht nachvollziehen. Patrick Jöcks hatte den Ball aus Nahdistanz an den Körper bekommen – an die Brust, wie der Innenverteidiger betonte, an die Hand, wie der Spielleiter fand, der auf Strafstoß entschied und dem Baumberger die Gelbe Karte zeigte. Ercan Aydogmus nutzte den Elfmeter zum 1:0 für Cronenberg (45.+1).

Der Treffer schien ein Weckruf zu sein, denn ab jetzt trat Baumberg wie verwandelt auf. El Halimis Team trug im Grunde nurnoch Einbahnstraßenfußball vor, bog allerdings erst in der Schlussphase auf den Weg zu drei Punkten ein. „Für mich war das nur eine Frage der Zeit“, sagte der SFB-Coach, „ich war mir sicher, dass wir gewinnen.“ Als wirkungsvoll erwies sich eine Umstellung, als Jörn Zimmermann für die Vierer-Abwehrkette kam, Kosi Saka ins defensive Mittelfeld wechselte und Roberto Guirino wieder ein Stück nach vorne. Nach dem 1:1 (84.) durch Melva Luzalunga traf Guirino zum 2:1 (87.), ehe der gerade eingewechselte Elias Dittmann mit dem 3:1 (90.+2) letzte Zweifel beseitigte.

Am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) steht zum Abschluss der englischen Woche die Aufgabe gegen den VfB Hilden an – die für Salah El Halimi immer eine besondere Note besitzt. Der 42-Jährige hat einst in Hilden gespielt und er lebt mit seiner Familie in Hilden. Deshalb gönnt er dem mäßig gestarteten VfB (1:1 gegen FC Monheim, 2:5 bei Ratingen 04/19) auch eine erfreuliche Saison, verfolgt allerdings im Derby eigene Ziele: Im besten Fall soll es trotz personeller Sorgen ein Dreier sein. „Wir müssen mal genau zählen, wie viele Spieler wir haben“, erklärt El Halimi, dem wichtige Kräfte wie Ivan Pusic (Beruf) und Alon Abelski (verletzt) nicht zur Verfügung stehen. Immerhin: Ein Stau auf der Anreise ist nicht zu befürchten, sodass Baumberg direkt hellwach sein sollte.