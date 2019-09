Fußball : Baumbergern gefällt der Aufwärtstrend

Damals: Vor rund 15 Jahren hielt Uwe Roscher mal für TuSpo Richrath am Schlangenberg den Kasten sauber. Foto: Bachhausen, Achim [ach]/Bachhausen, Achim (ach)

Monheim Torwart-Trainer Uwe Roscher hält viel vom Oberligisten – der ihn aus dem Ruhestand holte.

Von Michael Deutzmann

So geht das manchmal. Einer kennt einen und der kennt einen, der was gehört hat. In diesem Fall war zum Oberligisten SF Baumberg (SFB) durchgedrungen, dass Uwe Roscher nicht mehr für den Fußball im Dienst ist. „Ich hatte mich schon darauf eingerichtet, mich um andere Dinge kümmern zu können“, sagt der 56-Jährige, der ein leidenschaftlicher Anhänger des FC Bayern München ist und zuletzt für den einstigen Baumberger Klassen-Konkurrenten TV Jahn Hiesfeld gearbeitet hat. In Langenfeld und Monheim kennen ihn Fußball-Freunde vor allem noch aus seiner Zeit bei TuSpo Richrath, die nahezu zwei Jahrzehnte zurückliegt. Dann kam der Anruf der Baumberger, ob er sich vorstellen könne, als Torwart-Trainer anzufangen. Roscher, in dieser Funktion eine anerkannte Größe, konnte: „Wenn der Vizemeister des Vorjahres bei dir anfragt, darfst du eigentlich gar nicht nein sagen.“ Also kehrte er aus dem einstweiligen Ruhestand zurück auf den Trainingsplatz.

Roscher ist nicht nur fürs Fortkommen der Keeper Daniel Schwabke, Jannik Hinsenkamp und Maurice Okicic zuständig, sondern auch für den Faktor Spaß am Spiel. Der Torwart-Trainer ist ein zielstrebiger Arbeiter, kommt aber nicht ohne eine Prise Humor aus – und nicht ohne die Fähigkeit zur Selbst-Ironie. So stellt er sich hin und wieder aushilfsweise zwischen die Pfosten. Dort wirft er sich dann wie früher den Schüssen entgegen, aber es gibt einen Unterschied: „Manchmal bewege ich mich und stelle fest, dass der Ball schon längst im Tor liegt.“ Weil er ihre Sprache spricht, ist Uwe Roscher bei den Spielern respektiert. Eine Zeit der Eingewöhnung brauchte keiner.

Die durchwachsenen Baumberger Auftritte in den beiden ersten September-Wochen sieht auch Uwe Roscher als erledigt an. Er geht fest davon aus, dass der Weg bei einem sich langsam wieder füllenden Kader Stück für Stück nach oben geht – ohne den Blick für die Realitäten zu verlieren. „Wieder Zweiter zu werden, wird ganz schwierig“, betont Roscher, der die Bedingungen an der Sandstraße vorher kannte und wusste, dass die Regionalliga aufgrund fehlender Strukturen kein Thema ist. Trotzdem traut er der mit zahlreichen Top-Fußballern bestückten Mannschaft zu, jeden Gegner in der Klasse zu schlagen.