Fußball : Baumberger ziehen sich selbst den Stecker

Monheim Der Oberligist begann beim 1:4 gegen den Regionalligisten Bergisch Gladbach stark, streute später aber zu viele Fehler ein.

Sie wollten es so. Mitten in der Sommer-Vorbereitung war der Test des Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) vor allem dazu gedacht, den aktuellen Standort der Mannschaft zu bestimmen. Das gelang auch gegen den Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach, der schon am kommenden Samstag in die Meisterschaft startet und entsprechend weiter ist. Baumberg verlor im Ergebnis deutlich mit 1:4 (1:2), aber SFB-Trainer Salah El Halimi sah es gelassen: „Wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Und es wäre ja seltsam, wenn wir jetzt schon da wären, wo wie in drei Wochen sein wollen.“