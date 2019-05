Fußball : Baumberger sind schon Vizemeister

Fangversuch: Alon Abelski (links) und Ali Gülcan (rechts) liefen eine Halbzeit lang oft hinter Tim Gallaeski (Mitte) und Düsseldorf her. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH / Schröder

Monheim Der Oberligist steigerte sich bei TuRU Düsseldorf zum 3:1-Erfolg und liegt jetzt zehn Punkte vor Bocholt.

Zuerst war nur ein Spitzenteam light drin. Höchstens. Und dass der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) im Spiel bei TuRU Düsseldorf nach einem gruseligen ersten Durchgang nicht in Rückstand geriet, hatte er nur dem starken Keeper Tayfun Altin zu verdanken. Nach der Pause zeigte das Team von Trainer Francisco Carrasco dann, warum es in der Tabelle so weit oben steht – mit gesteigerter Spielfreude und mehr Zug zu Tor. Unter dem Strich nahmen die Baumberger einen 3:1 (0:0)-Erfolg mit, der ein paar Augenblicke später sogar veredelt wurde. Weil der Dritte 1. FC Bocholt gegen den Meister VfB Homberg verlor (1:2), ist den Sportfreunden bei zehn Punkten Vorsprung drei Runden vor dem Saisonschluss die Vizemeisterschaft sicher. Die 63 Zähler der Baumberger kann Bocholt (53) auf keinen Fall erreichen.