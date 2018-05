Lokalsport: Baumberger leisten sich zu viele Lücken

Monheim Der Fußball-Oberligist verlor beim SV Straelen mit 3:4 - was trotz der gravierenden Personalsorgen vermeidbar gewesen wäre.

Vier erst in der jüngeren Vergangenheit verletzte Stammkräfte fehlten: Louis Klotz, Roberto Guirino, Lukas Fedler, Kisolo Deo Biskup. Deshalb mussten die Gäste vor allem die Defensive umbauen - und darüber hinaus rückten die gerade erst zurückgekehrten Jörn Zimmermann (Verletzung) und Patrick Jöcks (krank) in die Startelf. Später kam der aus den A-Junioren hochgezogene Aleksandar Bojkovski zu seinem Oberliga-Debüt, als er Ali Daour ersetzte (82.). Die erfahreneren Ali Can Ilbay (62.) und Jannik Weber (70.) hatte Baumberg bereits gebracht. El Halimi blieb dann nur noch die Wahl zwischen Bojkovski und dem ebenfalls aus den A-Junioren ausgeliehenen Mikel Kwaku Duah Manau.

Sechs personelle Änderungen zur nächsten Saison stehen momentan fest beim Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB). Abgänge sind Routinier Miguel Lopez Torres, der kürzertreten und sich dem Kreisligisten TS Struck anschließen will, sowie Kisolo Deo Biskup , der wohl zu einem Regionalligisten geht, und Torhüter Antonio Vella . Neu an der Sandstraße sind Torhüter Tayfun Altin (zuletzt Herne) sowie Stürmer Dominik Oehlers (VfR Krefeld-Fischeln) und Alon Abelski (zuletzt Sparta Bilk) fürs offensive Mittelfeld . Aus den eigenen A-Junioren soll Aleksandar Bojkovski hochrücken .

Die Partie entwickelte sich nach einer Phase des Abtastens ungünstig für die Gäste, denn Keeper Daniel Schwabke streute einen Fehler ein - für den sich Straelens Thorsten Lippold mit dem 1:0 (21.) bedankte. Von dieser Szene redete später allerdings keiner mehr, weil Schwabke zum besten Mann auf dem Platz wurde. "Daniel hat uns durch seine Paraden im Spiel gehalten", fand Baumbergs Trainer. Während sich Schwabke in Top-Form steigerte, lief es in anderen Bereichen weniger rund. Als sich die Gäste nach dem Freistoß von Robin Hömig zum 1:1 (37.) zurück im Spiel wähnten, folgte 120 Sekunden darauf ein Ballverlust - und wieder war Lippold der Nutznießer, denn er vollendete zum 2:1 (39.) für die Hausherren.

Nach der Pause konnte Baumberg die Freude über das 2:2 (49./Hand-Elfmeter) von Kosi Saka kaum in mehr Ruhe ummünzen - im Gegenteil. Hinten gab es oft Freiräume für die Gastgeber, die das 3:2 (62./Aaram Abdelkarim) und 4:2 (78./René Jansen) vorlegten. Die bisweilen kopflos nach vorne denkenden Sportfreunde verkürzten durch Ali Can Ilbay nur auf 3:4 (80./Freistoß). "Ich nicht zufrieden", betonte El Halimi, "es war ein Unterschied zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben, und dem, was wir umgesetzt haben."