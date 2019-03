Fußball: Baumberger kommen noch nicht vom Fleck

Monheim Der Oberligist wartet vor der schwierigen Aufgabe beim SC Düsseldorf-West weiter auf den ersten Sieg nach der Winterpause.

Der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) tritt auf der Stelle. Weil das aber am Anfang der Saison auch so war, machte sich niemand besonders große Gedanken darüber. Und im Vergleich liegt das Team von Trainer Francisco Carrasco bisher sogar besser als damals. Die ersten vier Begegnungen gingen seinerzeit ohne Sieg über die Bühne, ehe das 3:2 bei Ratingen 04/19 die Wende zum Besseren brachte. Unter dem Strich waren das aber trotzdem nur sechs Zähler – zu wenig für die eigenen Ansprüche. Nun steht Baumberg nach fünf Partien der Rückrunde bei acht Punkten, obwohl das vom Winde verwehte 0:0 gegen Ratingen wirklich kein Vergnügen war. Dass die Bilanz dennoch freundlich ausfällt, liegt an den beiden Siegen vor der Winterpause, als Baumberg zum Auftakt der Rückrunde beim Elften SC Union Nettetal mit 4:2 und anschließend gegen den Spitzenreiter VfB Homberg mit 2:1 gewann. Kehrseite der Medaille: Im neuen Jahr wartet Carrascos Team nach dem 3:4 gegen den TV Jahn Hiesfeld, dem 1:1 beim ETB SW Essen und dem 0:0 gegen Ratingen noch immer auf den Premieren-Erfolg. Das soll sich nach Möglichkeit in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr, Schorlemer Straße) in der Landeshauptstadt beim gefährdeten SC Düsseldorf-West ändern. „Es ist überfällig, dass wir unseren ersten Dreier holen“, findet der SFB-Coach.