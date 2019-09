Fußball : Baumberger blamieren sich in Düsseldorf

Monheim Der Oberligist bleibt alles schuldig und verliert mit 0:4. Beim Stande von 0:1 trifft Louis Klotz per Elfmeter den Pfosten.

Vielleicht ist der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) gerade auf dem Weg in eine handfeste Krise. Die zweite Halbzeit der Partie gegen den 1. FC Kleve vor acht Tagen – chaotisch. Deshalb wurde aus der 3:0-Führung am Ende auch ein 3:3. Der Auftritt am Mittwochabend in der zweiten Runde des Niederrheinpokal beim Essener Landesligisten SV Burgaltendorf – von Beginn an müde (1:3). Gestern am Sonntag zeigten die Sportfreunde im weitgehend freundlichen Frühherbst, dass es noch schlechter geht: Bei TuRU Düsseldorf unterlagen die Sportfreunde mit 0:4 (0:1). Die Mannschaft, die von vielen aufgrund ihres hohen spielerischen Potenzials zu den Top-Teams der Klasse gehört, blieb alles schuldig. Besonders in Sachen Bereitschaft, Leidenschaft und Einsatz lagen Welten zwischen den Hausherren und den Gästen. Mit zehn Punkten aus sechs Partien und Rang sieben ist die Ausbeute nun ebenfalls nicht mehr gut, sondern allenfalls sehr durchschnittlich. Das Torverhältnis (14:15) ist sogar negativ.