Fußball : Baumberg träumt: „70 Punkte wären geil“

Monheim Der Oberligist will unter dem scheidenden Trainer Francisco Carrasco auch die letzten Saisonspiele ordentlich bestreiten.

Die Zeit scheint im Moment zu rasen für Francisco Carrasco. Erst musste der Kopf des Trainerteams beim Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) wochenlang warten, bis eine Entscheidung über sein weiteres Wirken getroffen wurde. Nun steht fest, dass es für ihn gar keine Zukunft an der Sandstraße gibt. Der Vorstand des Vereins will für die nächste Saison lieber einen neuen Cheftrainer verpflichten und das „Angebot“, möglicherweise unter seinem eigenen Nachfolger als Co-Trainer weiterzumachen, kam für Carrasco nicht in Frage. Mittlerweile braucht der 44-Jährige nur noch eine Hand, um die verbleibenden Einheiten in der Zusammenarbeit mit seiner Mannschaft abzuzählen: „Es sind vier.“ Weil das aber der Stand von Mittwochabend ist und das Training vom Donnerstag abzuziehen, sinkt die Zahl auf drei. Nach dem Training am Freitag und dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Speldorf schließen sich zur Vorbereitung aufs Saisonfinale nur der 28. Mai und der 31. Mai an. Carascos vier Jahre bei den Sportfreunden Baumberg gehen dann am 2. Juni mit dem letzten Saisonspiel gegen den SC Velbert zu Ende.